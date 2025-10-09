Da Meghan Markle a Hailey Bieber | chi ama il trucco senza mascara?

Amica.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È uno dei prodotti per il trucco più famosi e antichi della storia, considerato da sempre un must irrinunciabile, ma negli ultimi tempi sempre più make up artist hanno deciso di puntare su look che non lo contemplano: stiamo parlando del mascara, al centro di quello che è stato ribattezzato appunto il “ no mascara make up ”. Da dove arriva il “No mascara make up”. L’ultima in ordine di tempo a sfoggiarlo è stata Meghan Markle. La duchessa di Sussex ha partecipato alla sfilata di Balenciaga a Parigi con un trucco raffinatissimo e quasi impercettibile, incentrato su una carnagione luminosa, morbida e idratata. 🔗 Leggi su Amica.it

