Da Meghan Markle a Hailey Bieber | chi ama il trucco senza mascara?
È uno dei prodotti per il trucco più famosi e antichi della storia, considerato da sempre un must irrinunciabile, ma negli ultimi tempi sempre più make up artist hanno deciso di puntare su look che non lo contemplano: stiamo parlando del mascara, al centro di quello che è stato ribattezzato appunto il “ no mascara make up ”. Da dove arriva il “No mascara make up”. L’ultima in ordine di tempo a sfoggiarlo è stata Meghan Markle. La duchessa di Sussex ha partecipato alla sfilata di Balenciaga a Parigi con un trucco raffinatissimo e quasi impercettibile, incentrato su una carnagione luminosa, morbida e idratata. 🔗 Leggi su Amica.it
In questa notizia si parla di: meghan - markle
Re Carlo, Harry e Meghan Markle sempre più distanti: la nuova foto su Instagram
Re Carlo, l’ultima provocazione di Meghan Markle a Camilla
Harry e Meghan Markle licenziano il personale per risparmiare: “Mutuo da 9,5 milioni e tasse da 288.000 dollari”
Meghan Markle è tornata in Europa dopo oltre due anni, sorprendendo tutti con la sua apparizione alla sfilata di Balenciaga per il debutto di Pierpaolo Piccioli. Ma la grande domanda che ora tutti si fanno è: cosa c'è davvero dietro questa sua comparsa? - X Vai su X
Meghan Markle, gaffe a raffica alle sfilate di Parigi: dal video dove morì Lady D alle risate per la caduta della modella, che imbarazzo - facebook.com Vai su Facebook
Meghan Markle and Hailey Bieber's Favorite K-Beauty Brand Has Last-Minute Prime Day Deals Starting at $13 - loved brand Medicube are marked down during Amazon's Prime Big Deal Days, which ends tonight at midnight. Da msn.com
Hailey Bieber Was a ‘Big Influence’ on Justin Bieber Booking Coachella 2026 to Celebrate His Career - After Justin Bieber announced he will perform at the 2026 Coachella Valley Music & Arts Festival, multiple sources exclusively tell Us Weekly that his ... Lo riporta yahoo.com