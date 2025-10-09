Dà fuoco al bar del fratello dopo una lite | arrestata donna di 52 anni a Napoli anziana soccorsa dal 118

Fanpage.it | 9 ott 2025

Una donna di 52 anni è stata tratta in arresto dalla Polizia di Stato a Ponticelli, quartiere della periferia orientale di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Una donna di 52 anni è stata tratta in arresto dalla Polizia di Stato a Ponticelli, quartiere della periferia orientale di Napoli

