Da dove vengono le formiche | robot solitudine e crisi d’identità nel libro di Antonio Castiello Non è fantascienza

di Alessandro Spagnuolo E’ in libreria “Da dove vengono le formiche” (Capponi editore, euro 16), romanzo d’esordio di Antonio Castiello. Trentacinque anni, originario di Vietri sul Mare, una laurea in Ingegneria del Cinema e Mezzi di Comunicazione, Castiello dà vita a un racconto originale che unisce realismo e fantascienza sociale e che costituisce una sorta di apologo sul nostro tempo con le sue tumultuose, contraddittorie e spesso drammatiche trasformazioni. Il libro si apre su una periferia anonima, un luogo sospeso e grigio, ed è notte, “una notte enorme e spiacevole” mentre D, il nostro protagonista, percorre in auto la tangenziale verso casa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it