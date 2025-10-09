Da Cappa a Dybala 98 anni fa la prima doppietta nella storia della Roma | i numeri
È il 9 ottobre 1927 quando la Roma, società appena nata e dunque alla sua prima stagione di esistenza, batteva 1-3 il Verona al Motovelodromo Appio, nella terza giornata della Serie A divisione nazionale. Perché ve lo diciamo? Perché in quell’occasione, oltre alla rete di Fasanelli, il buon Enrico Cappa segnava la prima doppietta nella storia del club, e saranno tanti da quel momento i giocatori giallorossi che riusciranno a mettere a segno due gol nella stessa partita. Sono passati esattamente 98 anni da quel giorno, nei quali le doppiette in gare ufficiali sono diventata ben 565, alcune di queste decisamente iconiche. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
cappa - dybala
98 anni fa Enrico Cappa al Motovelodromo Appio segnava la prima doppietta della nostra storia Montella, Totti, Batistuta, Dybala e tanti altri hanno scritto nuove pagine 11 grandi doppiette giallorosse ? https://youtu.be/cQMUIwer-O0?si=B-rquv7KQX4 - facebook.com Vai su Facebook
