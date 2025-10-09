È il 9 ottobre 1927 quando la Roma, società appena nata e dunque alla sua prima stagione di esistenza, batteva 1-3 il Verona al Motovelodromo Appio, nella terza giornata della Serie A divisione nazionale. Perché ve lo diciamo? Perché in quell’occasione, oltre alla rete di Fasanelli, il buon Enrico Cappa segnava la prima doppietta nella storia del club, e saranno tanti da quel momento i giocatori giallorossi che riusciranno a mettere a segno due gol nella stessa partita. Sono passati esattamente 98 anni da quel giorno, nei quali le doppiette in gare ufficiali sono diventata ben 565, alcune di queste decisamente iconiche. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Da Cappa a Dybala, 98 anni fa la prima doppietta nella storia della Roma: i numeri