Da Budapest con amore | le manovre degli 007 ungheresi attorno ai funzionari Ue Bruxelles avvia un’inchiesta

I due si incontravano in un parco di Bruxelles. Da un lato, un alto funzionario della Commissione europea. Dall’altro un “diplomatico” ungherese. Il primo parla di “conversazioni amichevoli” con cadenza mensile; sì, è vero, il suo interlocutore sembrava alla ricerca di “pettegolezzi” sulle attività dei 27, e sì, certo, dopo qualche chiaccherata aveva capito che il “diplomatico” era una spia del governo magiaro di Viktor Orban. Lo era eccome, uno 007 di Budapest, tanto da elaborare un rapporto nel quale assegnava al funzionario della Commisione Ue il titolo di “agente segreto” del Servizio di intelligence estera ungherese, Információs Hivatal (IH). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

