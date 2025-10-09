Cupra Formentor VZ5 | torna il Suv sportivo con il cinque cilindri da 390 Cv

La nuova generazione del Suv spagnolo monta il "cinque in linea" turbo abbinato alla trazione integrale. La Cupra Formentor VZ5, in produzione dal primo trimestre del 2026, tornerà sul mercato in appena 4mila esemplari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

