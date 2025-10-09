Cuore nelle donne | i segnali subdoli dell’infarto spiegati bene
Roma - Nelle donne l’infarto appare con segni diversi: meno dolore toracico, più nausea e fiato corto. Ecco come riconoscerlo e quando chiamare 112118. Nelle donne l’infarto miocardico non sempre “urla”: a volte sussurra con affaticamento inusuale, nausea, sudorazione fredda, dolore alla mandibola o tra le scapole. Questi segnali sono facilmente scambiati per problemi gastrici o ansia, ritardando l’arrivo in ospedale e peggiorando la prognosi. Le campagne della American Heart Association e di Go Red for Women insistono proprio su questo punto. Le differenze non sono solo culturali: contano anatomia e fisiologia. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
