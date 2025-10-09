Cultura in lutto è morto Francesco Recami | lo scrittore fiorentino della Casa di ringhiera aveva 69 anni
Firenze, 9 ottobre 2025 – Lutto nel mondo della cultura per la morte, a 69 anni, di Francesco Recami. Lo scrittore, nato a Firenze, era uno degli autori più noti del panorama letterario italiano, apprezzato dal pubblico e dalla critica. Recami è morto a Firenze dopo una lunga malattia. Si era laureato in filosofia a Firenze, città alla quale era molto legato, tanto da ambientarvi alcuni dei suoi romanzi. Molto stretto il rapporto con Milano: è nel capoluogo lombardo che ha ambientato la serie della “Casa di ringhiera”. Ha esordito come scrittore per ragazzi in “Assassinio nel paleolitico” (Mondadori, 1996) e “Trappola nella neve” (Le Monnier, 2001). 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: cultura - lutto
Mondo del giornalismo e della cultura in lutto: addio commosso al collega Giuseppe Albahari
Cultura in lutto, se ne va un genio: ha fatto sognare generazioni di lettori
Morte di maria di freda, lutto nel mondo della musica e cultura
LUTTO nel mondo dell'arte e della cultura pescarese: addio a Marina Giordani, il cordoglio del Pd Rip ? L'articolo: https://cityne.ws/cTkI3 - facebook.com Vai su Facebook
Scompare lo storico della letteratura Arnaldo Bruni, cultura in lutto - X Vai su X
Morto Stefano Benni, “Bar Sport” chiuso per lutto: aveva 78 anni - Quando l’Autostrada del Sole sventrò l’Appennino nacquero due paesi: l’Italia contemporanea e la Nazione Benniana. Secondo ilmattino.it