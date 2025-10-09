Cultura in lutto è morto Francesco Recami | lo scrittore fiorentino della Casa di ringhiera aveva 69 anni

Firenze, 9 ottobre 2025 – Lutto nel mondo della cultura per la morte, a 69 anni, di Francesco Recami. Lo scrittore, nato a Firenze, era uno degli autori più noti del panorama letterario italiano, apprezzato dal pubblico e dalla critica. Recami è morto a Firenze dopo una lunga malattia. Si era laureato in filosofia a Firenze, città alla quale era molto legato, tanto da ambientarvi alcuni dei suoi romanzi. Molto stretto il rapporto con Milano: è nel capoluogo lombardo che ha ambientato la serie della “Casa di ringhiera”. Ha esordito come scrittore per ragazzi in “Assassinio nel paleolitico” (Mondadori, 1996) e “Trappola nella neve” (Le Monnier, 2001). 🔗 Leggi su Lanazione.it

