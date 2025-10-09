Cultura e dibattito a Cautano | il libro di Cinzia Sciuto presentato a Palazzo Caporaso
Tempo di lettura: 4 minuti È stato un incontro denso di riflessioni, partecipato e di grande spessore quello che ha animato Palazzo Caporaso, dove la scrittrice e filosofa Cinzia Sciuto, direttrice della rivista Micromega, ha presentato il suo libro “Non c’è fede che tenga. Manifesto laico contro il multiculturalismo” (Feltrinelli). Un appuntamento che conferma la vocazione culturale di Cautano, ormai diventato un punto di riferimento per la promozione della lettura e del dibattito civile, grazie all’impegno dell’amministrazione comunale e in particolare del vicesindaco Rosario Meoli, che ha aperto la serata con i saluti istituzionali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
