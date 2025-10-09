Cucciolo di volpe investito in corso Europa | salvato da una passante
Era probabilmente sceso dal monte Fasce, solo e ancora inesperto, il volpacchiotto di circa sei mesi che è stato investito da un'auto in corso Europa, all'altezza di Quarto. Il cucciolo, esanime, è stato notato da una passante che lo ha affidato alle cure della vigilanza faunistica regionale. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
