Cucciolata di topi in classe | scuola chiusa per derattizzazione
"Una cucciolata di topi all’interno di una classe", questo quanto ha determinato la chiusura di un istituto scolastico nel comune di Guidonia Montecelio. A disporre la chiusura del plesso di Albuccione dell'istituto comprensivo "Giuliano Montelucci" il sindaco della Città dell'Aria Mauro Lombardo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
GUIDONIA – Una cucciolata di topi in classe: scuola chiusa per due giorni - Una cucciolata di topi è stata rinvenuta all’interno di una classe, ma anche le altre aule non sembrano esenti dalla presenza dei roditori. Riporta tiburno.tv
Caserta, scuola “Ruggiero” chiusa per topi: 15 giorni senza lezioni - I commissari prefettizi chiudono temporaneamente la scuola media "Ruggiero" di via Trento «per grave situazione di degrado igienico- Come scrive ilmattino.it