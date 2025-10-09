Cucciolata di topi in classe | scuola chiusa per derattizzazione

"Una cucciolata di topi all'interno di una classe", questo quanto ha determinato la chiusura di un istituto scolastico nel comune di Guidonia Montecelio. A disporre la chiusura del plesso di Albuccione dell'istituto comprensivo "Giuliano Montelucci" il sindaco della Città dell'Aria Mauro Lombardo.

