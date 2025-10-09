CSC e Netflix insieme per la riapertura del Cinema Europa a Roma

Un luogo storico per il cinema italiano riaprirà i battenti e diverrà la lo spazio culturale, di formazione, di valorizzazione del patrimonio cinematografico del Centro Sperimentale di Cinematografia, grazie alla partnership stretta con Netflix, che contribuità a finanziare.

