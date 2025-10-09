CSC e Netflix insieme per la riapertura del Cinema Europa a Roma

9 ott 2025

Un luogo storico per il cinema italiano riaprirà i battenti e diverrà la lo spazio culturale, di formazione, di valorizzazione del patrimonio cinematografico del Centro Sperimentale di Cinematografia, grazie alla partnership stretta con Netflix, che contribuità a finanziare. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

CSC e Netflix insieme per la riapertura del Cinema Europa a Roma - Protagonisti di questa partnership sono Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, la più antica scuola di cinema d’Europa, e Netflix, la società del più grande servizio d’intrattenimento in ... comingsoon.it scrive

csc netflix insieme riaperturaRoma, il Cinema Europa rinasce: partnership tra Netflix e Csc per un nuovo polo dell’audiovisivo - Centoventi anni dopo la prima proiezione pubblica di “La presa di Roma” di Filoteo Alberini, il Cinema Europa di Roma torna a illuminarsi. Si legge su msn.com

