Crollo al carcere di Regina Coeli | emergenza strutturale e proteste dei sindacati

9 ott 2025

ABBONATI A DAYITALIANEWS Parte del soffitto crolla nella “2ª Rotonda”. Una parte del soffitto del carcere romano di Regina Coeli è crollata nelle ultime ore, fortunatamente senza causare feriti. La notizia è stata diffusa dalla Federazione Nazionale Sicurezza Cisl, che ha segnalato come l’incidente sia avvenuto nella zona nota come “2ª Rotonda”, un’area di passaggio quotidiano per centinaia di operatori e detenuti. Secondo la FNS-Cisl, questo episodio mette nuovamente in luce la fragilità strutturale di molti istituti penitenziari italiani, dove la sicurezza di chi lavora e vive all’interno è ormai messa a dura prova. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

