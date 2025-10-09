Crolla parte del tetto del carcere romano di Regina Coeli

Romatoday.it | 9 ott 2025

Parte del tetto del carcere di Regina Coeli di Roma è crollato. A darne notizia è Massimo Costantino del sindacato Fns-Cisl Lazio di polizia penitenziaria: “Dalle prime notizie che giungono pare che abbia ceduto improvvisamente una porzione del tetto della zona conosciuta come seconda Ronda, un. 🔗 Leggi su Romatoday.it

