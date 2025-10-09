Crolla lavagna elettronica in aula | feriti docente e studente in un istituto scolastico a Mantova

Una docente e uno studente maggiorenne sono rimasti leggermente feriti nella mattinata di ieri, mercoledì 8 ottobre, a causa di una lavagna elettronica staccatasi improvvisamente dal muro in un'aula di un istituto scolastico di Mantova. I due sono stati trasportati in ambulanza, in codice verde, all'ospedale Carlo Poma dove sono stati medicati e successivamente dimessi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Lavagna elettronica si stacca dalla parete e crolla. All'Itis Carlo d'Arco feriti una prof e uno studente

