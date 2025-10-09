Crolla il tetto del carcere Regina Coeli di Roma | detenuti trasferiti a Vasto
Crolla parte del tetto del carcere Regina Coeli di Roma. Nel pomeriggio di giovedì 9 ottobre il tetto di una cupola della seconda rotonda della casa circondariale a Trastevere si è staccato. Fortunatamente, come riporta Romatoday, nessuno sarebbe rimasto ferito. La porzione di cupola sarebbe. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
