Crolla il tetto del carcere di Regina Coeli | 300 detenuti verranno trasferiti
Tragedia sfiorata nel carcere di Regina Coeli a Roma, dove parte del tetto è crollata. Non ci sono morti né feriti. Trecento i detenuti che verranno trasferiti in altri istituti penitenziari. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Tragedia in India: crolla il tetto di una scuola, morti diversi piccoli alunni
Il tetto della scuola crolla durante la preghiera del mattino, 7 bimbi morti e 29 feriti in India
India, crolla il tetto di una scuola nel Rajasthan: 7 bambini morti e 21 feriti
