AGI - Crollo, questa mattina, di una porzione del tetto della area '2^ Rotonda' del carcere romano di Regina Coeli. A riferirlo sono stati alcuni sindacati di Polizia penitenziaria: nessuna persona, afferma la Fns Cisl, sarebbe rimasta ferita. "Per fortuna nessuno si è fatto male ma si è corso un grave pericolo", scrive in una nota Donato Capece, segretario generale del sindacato Sappe. Non appena appresa la notizia del crollo, il capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria Stefano Carmine De Michele si e' immediatamente recato nell'istituto romano. Insieme al direttore generale dei Detenuti e del Trattamento Ernesto Napolillo, al direttore generale per la Gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria Antonio Bianco e al vicedirettore generale del Personale Augusto Zaccariello, e con la collaborazione dei vigili del fuoco intervenuti sul posto, il capo del Dap sta valutando i necessari e urgenti provvedimenti da adottare per fronteggiare l'improvvisa situazione d'emergenza che si e' venuta a creare nell'istituto penitenziario romano. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Crolla il tetto a Regina Coeli: nessun ferito nella 2^ Rotonda