Crolla il tetto a Regina Coeli | nessun ferito nella 2^ Rotonda
AGI - Crollo, questa mattina, di una porzione del tetto della area '2^ Rotonda' del carcere romano di Regina Coeli. A riferirlo sono stati alcuni sindacati di Polizia penitenziaria: nessuna persona, afferma la Fns Cisl, sarebbe rimasta ferita. "Per fortuna nessuno si è fatto male ma si è corso un grave pericolo", scrive in una nota Donato Capece, segretario generale del sindacato Sappe. Non appena appresa la notizia del crollo, il capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria Stefano Carmine De Michele si e' immediatamente recato nell'istituto romano. Insieme al direttore generale dei Detenuti e del Trattamento Ernesto Napolillo, al direttore generale per la Gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria Antonio Bianco e al vicedirettore generale del Personale Augusto Zaccariello, e con la collaborazione dei vigili del fuoco intervenuti sul posto, il capo del Dap sta valutando i necessari e urgenti provvedimenti da adottare per fronteggiare l'improvvisa situazione d'emergenza che si e' venuta a creare nell'istituto penitenziario romano. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: crolla - tetto
Tragedia in India: crolla il tetto di una scuola, morti diversi piccoli alunni
Il tetto della scuola crolla durante la preghiera del mattino, 7 bimbi morti e 29 feriti in India
India, crolla il tetto di una scuola nel Rajasthan: 7 bambini morti e 21 feriti
#Roma #ReginaCoeli Crolla parte del tetto del carcere. Non vi sarebbero feriti. Il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria segnala che alcune zone sono attualmente inagibili. In corso di valutazione, i provvedimenti per fronteggiare l’emergenza. - X Vai su X
Regina Coeli, crolla parte di un tetto: attimi di paura ma nessun ferito. Sul posto i vigili del fuoco - facebook.com Vai su Facebook
Regina Coeli, crolla una parte del tetto, non ci sono feriti - Una porzione di un metro della cupola del carcere romano è crollata da 20 metri di altezza. Segnala rainews.it
Regina Coeli, crolla parte di un tetto: attimi di paura ma nessun ferito. Sul posto i vigili del fuoco - Attimi di paura, ma non si registrano feriti tra gli operatori e i detenuti, sul posto i vigili del fuoco. Scrive ilmessaggero.it