Croce Rossa entra in servizio la nuova automedica per il 118 Romagna Soccorso

Cesenatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Entra ufficialmente in servizio questa settimana una nuova automedica modello Skoda Kodiaq in dotazione alla Croce Rossa, comitato di Cesena, che opererà sul territorio in convenzione con l'Ausl Romagna per il servizio di 118 Romagna Soccorso.Il nuovo mezzo, dotato di un moderno allestimento. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: croce - rossa

Terremoto alla Croce Rossa di Cantù: a casa di alcuni volontari il cibo per le famiglie in crisi, otto indagati

Croce Rossa in campo anche a Ferragosto: «Garantite sicurezza, assistenza e umanità come ogni giorno»

Alla Croce Rossa il nuovo centro di simulazione avanzata

Inaugurazione di una nuova ambulanza della Croce rossa - Una nuova ambulanza entra ufficialmente a disposizione della comunità grazie all’impegno del comitato Cri di Pistoia che da anni opera nel territorio con dedizione al servizio dei più vulnerabili. Segnala valdinievoleoggi.it

croce rossa entra servizioVisite gratis e nuovi servizi. La Croce Rossa in aiuto - Il presidente Cambi: "Daremo risposte complete, tempestive e personalizzate". Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Croce Rossa Entra Servizio