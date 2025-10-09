Cristiano Ronaldo è il primo calciatore a entrare nel club dei miliardari
Con un patrimonio di 1,4 miliardi di dollari, Cristiano Ronaldo è il primo calciatore della storia a diventare miliardario. E non sembra avere alcuna voglia di fermarsi. 🔗 Leggi su Wired.it
Cristiano Ronaldo, ex attaccante di Real Madrid, Manchester United e Juventus e ora in forze alla squadra saudita Al-Nassr, è diventato il primo giocatore di calcio miliardario. Lo riferisce Bloomberg, che stima il patrimonio del portoghese in 1,4 miliardi di d
Cristiano #Ronaldo abbraccia #Ceferin e non trova più l'uscita La Nazionale portoghese di calcio è intervenuta all'evento "Portugal Footbal Summit" a Lisbona e CR7 è stato protagonista di un simpatico siparietto dopo aver salutato il presidente della #UEFA
