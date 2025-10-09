Cristiano Ronaldo è il primo calciatore a entrare nel club dei miliardari

Con un patrimonio di 1,4 miliardi di dollari, Cristiano Ronaldo è il primo calciatore della storia a diventare miliardario. E non sembra avere alcuna voglia di fermarsi. 🔗 Leggi su Wired.it

