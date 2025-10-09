Cristante Roma retroscena di mercato | il tentativo di un club di Serie A per lui e perché l’affare è sfumato

Cristante Roma, il retroscena sul centrocampista: l’assalto di una rivale di Serie A e i motivi del mancato trasferimento Il calciomercato estivo 2024 ha regalato numerosi colpi di scena, ma tra le trattative rimaste sotto traccia c’è stato anche un tentativo della Fiorentina per portare a Firenze Bryan Cristante, centrocampista della Roma e punto fermo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cristante Roma, retroscena di mercato: il tentativo di un club di Serie A per lui e perché l’affare è sfumato

Roma, retroscena Cristante: tentativo Fiorentina in estate. Ecco perché l'affare non s'è fatto - Pilastro silenzioso e insostituibile dal 2018, il centrocampista giallorosso. Si legge su tuttomercatoweb.com

Roma, Cristante: "Contento per gol e primo posto, siamo stati bravi" - Bryan Cristante, centrocampista della Roma e autore di uno dei due gol che hanno permesso ai giallorossi di vincere contro la Fiorentina, ha parlato così. Lo riporta tuttomercatoweb.com