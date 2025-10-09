Cristante Bello tornare in azzurro Gattuso carico
"La Nazionale è sempre un obiettivo, un onore esserci", dice il centrocampista della Roma FIRENZE - "La Nazionale è sempre un obiettivo, è bello esserci, è un onore. Contro la Svizzera agli Europei era finita male, spero di poter scrivere una storia bella per cancellare quella delusione". Bryan Cris. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: cristante - bello
? Cristante: "Gol da Capitano? Bello, bello. Siamo primi in classifica, adesso dobbiamo ripartire con forza" #ASRoma #Vocegiallorossa https://vocegiallorossa.it/primo-piano/cristante-gol-da-capitano-bello-bello-siamo-primi-in-classifica-adesso-dobbiamo-rip - X Vai su X
? Bryan Cristante ha parlato dopo la vittoria della Roma contro la Fiorentina. «È stata una partita difficile, specialmente essendo in casa loro, ma siamo stati bravi a reagire subito e ribaltare la situazione». «Tornare a segnare da capitano è stato bello, im - facebook.com Vai su Facebook
Cristante "Bello tornare in azzurro, Gattuso carico" - Contro la Svizzera agli Europei era finita male, spero di poter scrivere una storia bella per cancellare quella delusione". Lo riporta msn.com
Cristante: “Siamo vicini alla Roma che vuole Gasp. Dobbiamo limare alcuni dettagli” - Le parole del centrocampista giallorosso: "Grazie al Mister, sono tornato ai livelli di Bergamo. Segnala msn.com