Cristante Bello tornare in azzurro Gattuso carico

Ilgiornaleditalia.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"La Nazionale è sempre un obiettivo, un onore esserci", dice il centrocampista della Roma FIRENZE - "La Nazionale è sempre un obiettivo, è bello esserci, è un onore. Contro la Svizzera agli Europei era finita male, spero di poter scrivere una storia bella per cancellare quella delusione". Bryan Cris. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

cristante bello tornare in azzurro gattuso carico

© Ilgiornaleditalia.it - Cristante "Bello tornare in azzurro, Gattuso carico"

In questa notizia si parla di: cristante - bello

cristante bello tornare azzurroCristante "Bello tornare in azzurro, Gattuso carico" - Contro la Svizzera agli Europei era finita male, spero di poter scrivere una storia bella per cancellare quella delusione". Lo riporta msn.com

cristante bello tornare azzurroCristante: “Siamo vicini alla Roma che vuole Gasp. Dobbiamo limare alcuni dettagli” - Le parole del centrocampista giallorosso: "Grazie al Mister, sono tornato ai livelli di Bergamo. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cristante Bello Tornare Azzurro