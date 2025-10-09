Crisi Cooper Standard accordo al Ministero | Scongiurate azioni unilaterali
Un anno di ammortizzatori sociali per mettere in sicurezza i lavoratori e l'avvio immediato di un percorso per la reindustrializzazione del sito. È questo il cuore accordo siglato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per affrontare la crisi dello stabilimento Cooper Standard di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: crisi - cooper
Confcooperative Emilia Romagna. . Crisi della democrazia e crisi della rappresentanza, quali risposte dal movimento cooperativo? A questi due interessanti quesiti sarà dedicato il terzo panel della Scuola Politica 2025, in programma il 16 e 17 ottobre presso - facebook.com Vai su Facebook
Battipaglia, consiglio comunale sulla vertenza Cooper Standard: "Pronti allo sciopero generale" https://salernotoday.it/politica/battipaglia-cooper-standard-consiglio-comunale-crisi.html… https://citynews-salernotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/15800317902 - X Vai su X
Battipaglia, nuovi scenari per la Cooper Standard: via libera agli ammortizzatori sociali per i prossimi 12 mesi - È in programma per domani mattina, al presidio di protesta all’ingresso dello stabilimento di Battipaglia, un summit ... infocilento.it scrive
Appello congiunto dei sindaci del salernitano: “Salvare la Cooper Standard per la tenuta sociale” - I sindaci esprimono forte preoccupazione per la vertenza Cooper Standard e chiedono l'intervento di Governo e aziende. Scrive infocilento.it