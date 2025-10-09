Crisi Cooper Standard accordo al Ministero | Scongiurate azioni unilaterali

Salernotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un anno di ammortizzatori sociali per mettere in sicurezza i lavoratori e l'avvio immediato di un percorso per la reindustrializzazione del sito. È questo il cuore accordo siglato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per affrontare la crisi dello stabilimento Cooper Standard di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: crisi - cooper

Battipaglia, nuovi scenari per la Cooper Standard: via libera agli ammortizzatori sociali per i prossimi 12 mesi - È in programma per domani mattina, al presidio di protesta all’ingresso dello stabilimento di Battipaglia, un summit ... infocilento.it scrive

Appello congiunto dei sindaci del salernitano: “Salvare la Cooper Standard per la tenuta sociale” - I sindaci esprimono forte preoccupazione per la vertenza Cooper Standard e chiedono l'intervento di Governo e aziende. Scrive infocilento.it

Cerca Video su questo argomento: Crisi Cooper Standard Accordo