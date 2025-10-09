Crias Edy Tamajo | Ok alla delibera dal valore di quasi due milioni di euro per gli artigiani siciliani
Oltre un milione e 700 mila euro destinati alle imprese artigiane siciliane. È quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Crias, riunitosi l’8 ottobre sotto la presidenza di Vitalba Vaccaro e su proposta del direttore generale Giacomo Terranova.I provvedimenti approvati riguardano. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: crias - tamajo
Tamajo: "Sbloccati 104 milioni per l’artigianato siciliano, adesso avanti nella fusione tra Ircac e Crias"
TELE ONE. . Economia. In arrivo 104 milioni di euro per l’artigianato.L'Assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo “sostegno delle imprese artigiane attraverso il bando Più Artigianato , adesso avanti nella fusione tra Ircac e Crias”#tamajo #Econo - facebook.com Vai su Facebook
Artigianato, Tamajo: “Sbloccati 104 milioni, adesso avanti nella fusione tra Ircac e Crias” http://dlvr.it/TNVkmM - X Vai su X
Crias, ok a delibera per artigiani siciliani. Tamajo: “Un’iniezione di liquidità” - È quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Crias, riunitosi l’8 ottobre sotto la presidenza di Vitalba ... Secondo ilsicilia.it
Crias, Edy Tamajo: "Ok alla delibera dal valore di quasi due milioni di euro per gli artigiani siciliani" - I provvedimenti approvati riguardano crediti a medio termine concessi a tassi agevolati – 0,96% per i giovani imprenditori e 1,28% per le altre imprese – finalizzati all’acquisto di laboratori, macchi ... Da palermotoday.it