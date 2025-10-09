Crescono i Punti casa & famiglia negli uffici postali veneziani
Si allarga la rete degli spazi Punto casa & famiglia negli uffici postali veneziani, ambienti pensati per favorire la relazione, semplificare l'accesso ai servizi e offrire prodotti per le diverse necessità. Ad oggi si trovano negli uffici di Mestre, Cavarzere, Chioggia, Favaro, Jesolo Lido. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
