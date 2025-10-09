Credito e risparmio in provincia di Forlì-Cesena crescono i prestiti alle famiglie In lieve flessione i depositi
In provincia di Forlì-Cesena il secondo trimestre 2025 è caratterizzato da un aumento dei prestiti concessi; calano i prestiti alle imprese mentre aumentano quelli alle famiglie. Dinamica negativa per i depositi; il valore degli investimenti nei titoli a custodia, invece, è in crescita.
"Risparmio e credito per la crescita delle comunità": al FNEC il panel che rimette la finanza al servizio dei territori
Il #DecretoRilancio, arrivato in Gazzetta Ufficiale (DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34), accanto al #Superbonus, per gli interventi di risparmio energetico più impegnativi, introduce la possibilità di cessione del credito anche per le ristrutturazioni al 50%,
? E' iniziato il panel "DIALOGHI: Risparmio e credito per la crescita delle comunità" Andrea Pancani (Giornalista) modera il dialogo con: Paolo Gentiloni (Copresidente Task Force ONU sulla crisi del debito), Ferruccio De Bortoli (Giornalista) e Enrica Chiapp
Artigiani, crediti in provincia - Le province siciliane potranno ottemperare, con fondi provenienti dai propri bilanci, al pagamento degli interessi a tutte le imprese artigiane che hanno optato per la cartolarizzazione dei crediti ...
Credito in stallo in provincia di Pisa - Il secondo trimestre 2016 conferma la modesta espansione del credito concesso in provincia di Pisa (+0,2%): oltre mezzo punto percentuale al di sotto rispetto alla media ...