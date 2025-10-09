crac del gruppo stefan no alla confisca dei beni per due milioni di euro

Niente confisca dei beni per Stefania Videtta e il padre Giuseppe, ex patron del gruppo Stefan fallito nel 2013. A stabilirlo è stato il tribunale di Firenze, in funzione del procedimento di prevenzione, a cui aveva fatto ricorso la procura di Pistoia. Si tratta di un patrimonio di circa due milioni di euro, composto da immobili, polizze e auto, che era stato sequestrato durante la fase delle indagini sul crac del gruppo e poi dissequestrato dalla Corte di Appello quando Stefania Videtta fu condannata per il reato di bancarotta ma assolta dalle contestazioni di natura fiscale e tributaria. In seguito alla sentenza di Appello la procura di Pistoia (competente in quanto Videtta e la figlia sono residenti a Pistoia) ha chiesto la confisca di prevenzione motivandola con la "sproporzione" tra il valore dei beni stessi e i redditi certificati dai Videtta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

