Nessuna revoca della misura cautelare: i genitori del caso di presunto matrimonio combinato restano ai domiciliari. Il giudice per le indagini preliminari Raffaele Deflorio ha respinto la richiesta avanzata dalla difesa (avvocato Valentina Vulpinari) della coppia bengalese – la madre, 42 anni, e il padre, 55 –, che puntava alla revoca o quantomeno alla sostituzione degli arresti domiciliari con misure meno restrittive. Il magistrato ha ritenuto che, allo stato attuale, non vi siano elementi sufficienti per attenuare il regime cautelare. Secondo quanto rilevato dal giudice, nonostante la giovane sia attualmente ospitata in una struttura protetta, esisterebbe ancora la possibilità che i genitori possano esercitare pressioni su di lei attraverso familiari o intermediari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Costretta alle nozze combinate. I genitori restano ai domiciliari

