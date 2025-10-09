Costantino Vitagliano insultato in ospedale | la sua risposta spiazza il web

Costantino Vitagliano riceve un messaggio shock mentre è in ospedale. La sua replica accende il dibattito online sull’odio sui social. Cosa ne pensate? Cosa succede quando il dolore incontra la cattiveria gratuita del web? Questa è la storia di Costantino Vitagliano, e non puoi perdertela. Dopo anni sotto i riflettori, oggi Costantino combatte una battaglia molto diversa: quella contro una malattia autoimmune che lo costringe a frequenti controlli in ospedale. Ma non è solo il fisico a dover resistere. Anche l’anima viene messa alla prova da parole che colpiscono più di qualsiasi diagnosi. Mentre si trovava in ospedale per un controllo di routine, Costantino ha ricevuto un messaggio agghiacciante. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Costantino Vitagliano, insultato in ospedale: la sua risposta spiazza il web

In questa notizia si parla di: costantino - vitagliano

“Posso morire in pochi secondi se esplode”. Costantino Vitagliano, la confessione choc sulla sua malattia

Costantino Vitagliano rivela il dramma della malattia improvvisa

Costantino Vitagliano: La Sua Battaglia Ispiratrice Contro la Malattia

Costantino Vitagliano: «Potrei morire in pochi minuti. Convivo con il pensiero di non dover mai dimenticare i farmaci per la mia malattia» - facebook.com Vai su Facebook

Costantino Vitagliano: "Ho perso 25 chili, a causa della mia malattia potrei morire in pochi secondi" - X Vai su X

Costantino Vitagliano in ospedale: “Spero tu muoia”, la replica e come sta - L'ex tronista di Uomini e Donne non ci sta e replica così ... Come scrive msn.com

Costantino Vitagliano: La Sua Battaglia Contro le Critiche Online - La sua determinazione e il suo impegno nel sensibilizzare l'opinione pubblica lo rendono un esempio ... Secondo notizie.it