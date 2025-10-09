Costantino Vitagliano in ospedale poi l’orrore | attacco durissimo

Tvzap.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non sorprende che il suo nome torni prepotente sotto i riflettori: Costantino Vitagliano non è più solo un volto televisivo, ma un uomo che convive ogni giorno con la paura e la speranza. Nel racconto che ha scelto di affidare al piccolo schermo, emergono frammenti di dolore, di sfida e di dignità. Quel che non svela fin da subito è la gravità del quadro clinico che lo sostiene — e che lo ha costretto a misurare i propri giorni con la consapevolezza del rischio. Ma a mescolarsi al dolore e all’apprensione, negli ultimi giorni, c’è stato anche un attacco pubblico che ha lasciato l’amaro in bocca a tantissimi: parole violente, ricevute mentre l’ex tronista si trovava in ospedale per i consueti controlli. 🔗 Leggi su Tvzap.it

costantino vitagliano in ospedale poi l8217orrore attacco durissimo

© Tvzap.it - Costantino Vitagliano in ospedale, poi l’orrore: attacco durissimo

In questa notizia si parla di: costantino - vitagliano

“Posso morire in pochi secondi se esplode”. Costantino Vitagliano, la confessione choc sulla sua malattia

Costantino Vitagliano rivela il dramma della malattia improvvisa

Costantino Vitagliano: La Sua Battaglia Ispiratrice Contro la Malattia

costantino vitagliano ospedale l8217orroreCostantino Vitagliano: La Sua Battaglia Contro le Critiche Online - La sua determinazione e il suo impegno nel sensibilizzare l'opinione pubblica lo rendono un esempio ... Riporta notizie.it

costantino vitagliano ospedale l8217orroreCostantino Vitagliano: Affrontare la Malattia e gli Attacchi Online - Costantino Vitagliano, ex tronista e icona di resilienza, affronta con coraggio una malattia autoimmune e combatte contro l'odio sui social media. Come scrive notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Costantino Vitagliano Ospedale L8217orrore