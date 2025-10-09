Non sorprende che il suo nome torni prepotente sotto i riflettori: Costantino Vitagliano non è più solo un volto televisivo, ma un uomo che convive ogni giorno con la paura e la speranza. Nel racconto che ha scelto di affidare al piccolo schermo, emergono frammenti di dolore, di sfida e di dignità. Quel che non svela fin da subito è la gravità del quadro clinico che lo sostiene — e che lo ha costretto a misurare i propri giorni con la consapevolezza del rischio. Ma a mescolarsi al dolore e all’apprensione, negli ultimi giorni, c’è stato anche un attacco pubblico che ha lasciato l’amaro in bocca a tantissimi: parole violente, ricevute mentre l’ex tronista si trovava in ospedale per i consueti controlli. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Costantino Vitagliano in ospedale, poi l’orrore: attacco durissimo