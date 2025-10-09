Costantino Vitagliano in ospedale poi l’orrore | attacco durissimo
Non sorprende che il suo nome torni prepotente sotto i riflettori: Costantino Vitagliano non è più solo un volto televisivo, ma un uomo che convive ogni giorno con la paura e la speranza. Nel racconto che ha scelto di affidare al piccolo schermo, emergono frammenti di dolore, di sfida e di dignità. Quel che non svela fin da subito è la gravità del quadro clinico che lo sostiene — e che lo ha costretto a misurare i propri giorni con la consapevolezza del rischio. Ma a mescolarsi al dolore e all’apprensione, negli ultimi giorni, c’è stato anche un attacco pubblico che ha lasciato l’amaro in bocca a tantissimi: parole violente, ricevute mentre l’ex tronista si trovava in ospedale per i consueti controlli. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: costantino - vitagliano
“Posso morire in pochi secondi se esplode”. Costantino Vitagliano, la confessione choc sulla sua malattia
Costantino Vitagliano rivela il dramma della malattia improvvisa
Costantino Vitagliano: La Sua Battaglia Ispiratrice Contro la Malattia
Costantino Vitagliano: «Potrei morire in pochi minuti. Convivo con il pensiero di non dover mai dimenticare i farmaci per la mia malattia» - facebook.com Vai su Facebook
Costantino Vitagliano: "Ho perso 25 chili, a causa della mia malattia potrei morire in pochi secondi" - X Vai su X
Costantino Vitagliano: La Sua Battaglia Contro le Critiche Online - La sua determinazione e il suo impegno nel sensibilizzare l'opinione pubblica lo rendono un esempio ... Riporta notizie.it
Costantino Vitagliano: Affrontare la Malattia e gli Attacchi Online - Costantino Vitagliano, ex tronista e icona di resilienza, affronta con coraggio una malattia autoimmune e combatte contro l'odio sui social media. Come scrive notizie.it