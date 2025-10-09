Così racconto la mia Comacchio in miniatura

Ilrestodelcarlino.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centro storico di Comacchio e le Valli con i suoi casoni, sono stati riprodotti in miniatura dall’artista Cristina Fabbri, capace di riproporre la bellezza della cittadina lagunare nei suoi aspetti storico culturali. Un’opera che entra nel Palazzo Arcivescovile di via Edgardo Fogli 34 e ambisce ad essere una nuova tappa culturale, e originale, della città di Comacchio. E’ stata la 27esima edizione della Sagra dell’Anguilla l’occasione per essere esposta al pubblico "Comacchio in miniatura", frutto di paziente e meticoloso lavoro di due anni, grazie alla bravura, la passione e l’amore per la sua città di Cristina Fabbri, che nella vita conduce un’attività commerciale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

cos236 racconto la mia comacchio in miniatura

© Ilrestodelcarlino.it - "Così racconto la mia Comacchio in miniatura"

In questa notizia si parla di: racconto - comacchio

cos236 racconto mia comacchio"Così racconto la mia Comacchio in miniatura" - Il centro storico di Comacchio e le Valli con i suoi casoni, sono stati riprodotti in miniatura dall’artista Cristina Fabbri, capace di riproporre la bellezza della cittadina lagunare nei suoi aspetti ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

’Evita mia’ a Comacchio con Ana Karina Rossi - La rassegna ’Librandosi’ si prepara a vivere una serata indimenticabile domani, quando la letteratura e il tango si fonderanno nella suggestiva cornice della Casa Museo Remo Brindisi al Lido di Spina. ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cos236 Racconto Mia Comacchio