Il centro storico di Comacchio e le Valli con i suoi casoni, sono stati riprodotti in miniatura dall’artista Cristina Fabbri, capace di riproporre la bellezza della cittadina lagunare nei suoi aspetti storico culturali. Un’opera che entra nel Palazzo Arcivescovile di via Edgardo Fogli 34 e ambisce ad essere una nuova tappa culturale, e originale, della città di Comacchio. E’ stata la 27esima edizione della Sagra dell’Anguilla l’occasione per essere esposta al pubblico "Comacchio in miniatura", frutto di paziente e meticoloso lavoro di due anni, grazie alla bravura, la passione e l’amore per la sua città di Cristina Fabbri, che nella vita conduce un’attività commerciale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Così racconto la mia Comacchio in miniatura"