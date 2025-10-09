Così Kyiv aiuta la Danimarca a difendersi dalla minaccia russa
L' Ucraina e la Danimarca hanno firmato un memorandum d'intesa che consentirà alle aziende ucraine del settore della Difesa di avv.
Così Kyiv aiuta la Danimarca a difendersi dalla minaccia russa - Un memorandum con Copenaghen sancisce l’avvio della produzione militare congiunta e la nascita del “muro antidroni europeo”. Come scrive ilfoglio.it