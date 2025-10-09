Così il clan Scalisi teneva sotto scacco gli imprenditori taglieggiati | Una volta l' anno ci fai un regalo
Estorsioni, scommesse online e slot machines, servizi di protezione non richiesti, percentuali sugli appalti e l'immancabile traffico di droga. Nel calderone degli affari criminali del clan Scalisi di Adrano, recentemente colpito dall'operazione antimafia “Primus II”, c'era un mix di vecchie. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
