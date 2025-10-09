Cose da sapere sul Nobel per la Pace 2025 tipo che Trump ci crede davvero

Il premio più atteso dell'anno arriva in un momento di tensioni globali senza precedenti. Secondo gli analisti, Donald Trump resterà deluso nonostante le sue insistenti richieste, tra i papabili la rete di volontari sudanesi e la Corte penale internazionale dell'Aja.

Nobel per la Pace 2025, pressing finale per il premio a Trump: che chance ha di vincere? - Il presidente Usa ha detto più volte di 'meritare' il premio: ecco perché le sue possibilità restano in bilico ... Segnala msn.com

Perché Trump non può vincere il Nobel per la pace per il cessate il fuoco a Gaza - La riunione finale del Comitato che assegna il riconoscimento si è tenuta il 6 ottobre, prima del raggiungimento dell'accordo ... today.it scrive