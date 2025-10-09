Cose da sapere sul Nobel per la Pace 2025 tipo che Trump ci crede davvero

Wired.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il premio più atteso dell'anno arriva in un momento di tensioni globali senza precedenti. Secondo gli analisti, Donald Trump resterà deluso nonostante le sue insistenti richieste, tra i papabili la rete di volontari sudanesi e la Corte penale internazionale dell'Aja. 🔗 Leggi su Wired.it

cose sapere nobel paceNobel per la Pace 2025, pressing finale per il premio a Trump: che chance ha di vincere? - Il presidente Usa ha detto più volte di 'meritare' il premio: ecco perché le sue possibilità restano in bilico ... Segnala msn.com

cose sapere nobel pacePerché Trump non può vincere il Nobel per la pace per il cessate il fuoco a Gaza - La riunione finale del Comitato che assegna il riconoscimento si è tenuta il 6 ottobre, prima del raggiungimento dell'accordo ... today.it scrive

