Cosa vuole fare il governo contro i cortei per la Palestina | il piano di sicurezza di Piantedosi

Anche le piazze italiane si mobilitano pacificamente per la Palestina, ma il governo propone misure securitarie come la cauzione preventiva, suscitando preoccupazioni per la libertà di manifestazione e il diritto al dissenso democratico. Secondo i numeri dello stesso Viminale, su 8.674 manifestazioni registrate nel 2024, 242 hanno presentato "criticità per l’ordine pubblico": cioè appena il 2,8% del totale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

