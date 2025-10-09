Cosa voglio fare da grande? Ricominciare a 50 anni è possibile

Life&People.it Da bambini si sogna in grande, desiderando un futuro da astronauti, cantanti, inventori, esploratori, domatori di leoni o piloti di mongolfiere. Le possibilità sono infinite, la fantasia non conosce limiti e il futuro è una distesa di orizzonti tutti da costruire. Con l’arrivo dell’età adulta, ed il carico di responsabilità, aspettative sociali ed obblighi familiari, spesso svanisce anche il quesito più importante: “ Cosa voglio fare da grande? ”. Oltrepassati i cinquant’anni, molte persone non si pongono più la domanda, eppure, forse è proprio questo il momento di iniziare ad analizzarsi di nuovo. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

Cosa vuoi fare da grande, ora che hai 50 anni? - Scopri come reinventarti a 50 anni, riscoprire sogni e vocazione e vivere senza limiti di età.

