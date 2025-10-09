Cosa sappiamo sull’accordo siglato tra Israele e Hamas e quali sono le incognite della seconda fase
Poco prima dell’una italiana, Donald Trump ha annunciato su Truth l’accordo tra Israele e Hamas sulla prima fase della tregua a Gaza ( qui le ultime notizie aggiornate in tempo reale). “Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi firmato la prima fase del nostro piano di pace – ha scritto il presidente Usa – Ciò significa che tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto e Israele ritirerà le sue truppe secondo una linea concordata, come primo passo verso una pace forte e duratura. È una giornata storica”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TPI (@tpi) La prima fase L’accordo, ratificato alle 11 italiane, prevede un cessate il fuoco immediato e il rilascio degli ostaggi israeliani ancora vivi, i quali saranno scambiati entro 72 ore dalla firma con quasi 2. 🔗 Leggi su Tpi.it
