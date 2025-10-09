Cosa prevedere la prima fase dell' accordo su Gaza firmato da Hamas e Israele
Il cessate il fuoco entrerà in vigore dopo l'approvazione del parlamento israeliano prevista per il 10 ottobre. I primi ostaggi potrebbero essere liberati già nel weekend, ma restano molte incognite sul futuro della Striscia. 🔗 Leggi su Wired.it
In questa notizia si parla di: cosa - prevedere
Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. - facebook.com Vai su Facebook
Cosa prevede la prima fase dell'accordo su Gaza firmato da Hamas e Israele - L'accordo su Gaza entra in vigore dopo l'ok del parlamento israeliano prevista per il 10 ottobre. Lo riporta wired.it
Bonifici istantanei: tutte le novità a partire da oggi. Cosa cambia per gli utenti nella seconda fase? - Oggi, 9 ottobre, entra in vigore la seconda fase per quanto riguarda l'implementazione dei bonifici istantanei. startupitalia.eu scrive