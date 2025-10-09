Cosa prevede l'accordo tra Israele e Hamas per la pace a Gaza e cosa c'è nel piano di Trump sugli ostaggi

È arrivato l'accordo di pace tra Israele e Hamas. Donald Trump ha appena annunciato la prima fase del suo piano per Gaza: cessate il fuoco immediato, rilascio di 20 ostaggi israeliani e 1.950 prigionieri palestinesi, ritiro parziale dell’esercito israeliano e avvio della ricostruzione, con supervisione internazionale e monitoraggio umanitario. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cosa - prevede

Il divorzio tra Fedez e Chiara Ferragni è ufficiale. Dai figli all'assegno: ecco cosa prevede l'accordo

Fedez-Ferragni, ufficiale il divorzio congiunto: nessun assegno di mantenimento per i figli né per Chiara. Cosa prevede l'accordo

Gaza, accordo Israele-Hamas: cosa prevede e cosa sappiamo finora

La novità. Dal 2025 è possibile compilare online il modulo CAI. Scopri come funziona la versione digitale, quali vantaggi offre e cosa prevede la normativa IVASS. Una svolta digitale per la gestione degli incidenti - facebook.com Vai su Facebook

Cos’è lo shutdown Usa e cosa prevede? Trump: “Licenzieremo tanta gente” https://tg.la7.it/esteri/shutdown-usa-cosa-prevede-01-10-2025-245170… - X Vai su X

Cosa prevede l’accordo tra Israele e Hamas per la pace a Gaza e cosa c’è nel piano di Trump sugli ostaggi - Donald Trump ha appena annunciato la prima fase del suo piano per Gaza: cessate il fuoco immediato ... fanpage.it scrive

Medio Oriente, c'è l'accordo per ostaggi liberi. L'annuncio di Trump e cosa prevede la prima fase - Israele e Hamas hanno raggiunto nella notte l'accordo per l'attuazione della prima fase del cessate il fuoco per Gaza. Scrive reggiotv.it