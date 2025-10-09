Cosa prevede l’accordo di pace tra Israele e Hamas

Dopo quasi due anni di guerra, Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo di pace sotto la mediazione diretta del presidente statunitense Donald Trump. L’intesa, firmata a Sharm El Sheikh, segna la fine ufficiale del conflitto scoppiato con l’attacco palestinese del 7 ottobre 2023 e segnato dalla violentissima reazione israeliana, prevede nella sua prima fase il ritiro parziale delle truppe israeliane da Gaza e la liberazione di tutti gli ostaggi ancora detenuti da Hamas. Si tratta del più significativo risultato diplomatico dell’amministrazione Trump, che ha annunciato l’accordo personalmente su Truth Social e ha dichiarato che “è un grande giorno per Israele e per il mondo”. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Cosa prevede l’accordo di pace tra Israele e Hamas

