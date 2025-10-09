Cosa prevede la prima fase dell' accordo su Gaza firmato da Hamas e Israele

Il cessate il fuoco entrerà in vigore dopo l'approvazione del parlamento israeliano prevista per il 10 ottobre. I primi ostaggi potrebbero essere liberati già nel weekend, ma restano molte incognite sul futuro della Striscia. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Cosa prevede la prima fase dell'accordo su Gaza firmato da Hamas e Israele

In questa notizia si parla di: cosa - prevede

Il divorzio tra Fedez e Chiara Ferragni è ufficiale. Dai figli all'assegno: ecco cosa prevede l'accordo

Fedez-Ferragni, ufficiale il divorzio congiunto: nessun assegno di mantenimento per i figli né per Chiara. Cosa prevede l'accordo

Gaza, accordo Israele-Hamas: cosa prevede e cosa sappiamo finora

Intesa Israele-Hamas: che cosa prevede la prima fase dell'accordo - X Vai su X

La novità. Dal 2025 è possibile compilare online il modulo CAI. Scopri come funziona la versione digitale, quali vantaggi offre e cosa prevede la normativa IVASS. Una svolta digitale per la gestione degli incidenti - facebook.com Vai su Facebook

Cosa prevede l’accordo tra Israele e Hamas per la pace a Gaza e cosa c’è nel piano di Trump sugli ostaggi - Donald Trump ha appena annunciato la prima fase del suo piano per Gaza: cessate il fuoco immediato ... fanpage.it scrive

Cosa prevede la prima fase dell'accordo su Gaza firmato da Hamas e Israele - L'accordo su Gaza entra in vigore dopo l'ok del parlamento israeliano prevista per il 10 ottobre. Lo riporta wired.it