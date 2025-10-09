Cosa fare nel weekend a Monza e in Brianza | i 10 eventi anche gratis scelti per voi

Il weekend è alle porte e anche per questo fine settimana le iniziative organizzate a Monza e dintorni sono tante. Non mancheranno street food, golose sagre ed eventi sportivi come l'attesissima Strawoman nel Parco di Monza. Ma sarà anche possibile mixare cultura, gusto e divertimento. 🔗 Leggi su Monzatoday.it