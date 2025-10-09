Cosa fare nel weekend a Monza e in Brianza | i 10 eventi anche gratis scelti per voi
Il weekend è alle porte e anche per questo fine settimana le iniziative organizzate a Monza e dintorni sono tante. Non mancheranno street food, golose sagre ed eventi sportivi come l'attesissima Strawoman nel Parco di Monza. Ma sarà anche possibile mixare cultura, gusto e divertimento. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
In questa notizia si parla di: cosa - fare
Noa Lang al Napoli, cosa fare al Fantacalcio: quanto spendere all’asta
La prima vacanza con lui, che delusione! Cosa fare se si dimostra diverso (e noioso)
Eventi a Napoli, cosa fare nel weekend da venerdì 25 a domenica 27 luglio 2025
Il piccolo Ethan piangeva, chiamando la mamma e non lasciando avvicinare nessuno. Onestamente non sapevo cosa fare. Sono un'infermiera da vent'anni, ma non avevo mai visto niente del genere. Era stato portato dall'asilo dopo un lieve attacco d'asma. La - facebook.com Vai su Facebook
Cosa fare nel weekend a Monza e in Brianza: i 10 eventi (anche gratis) scelti per voi - Domenica 12 ottobre torna nel Parco di Monza la 15esima edizione di Strawoman Humanitas Medical Care, il tour al femminile più grande d'Italia, una corsa- Come scrive monzatoday.it
Cosa fare in Lombardia nel weekend dal 19 al 21 settembre 2025: sagre, vendemmia, transumanza - Dalle sagre tradizionali, alle feste di paese, alla camminata urbana: gli appuntamenti imperdibili tra gusto, cultura e natura. Riporta ilgiorno.it