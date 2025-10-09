Cosa fare a Catania | tutti gli eventi del weekend

E' un weekend veramente ricco di appuntamenti e tutti diversi quello che si appresta ad arrivare.Primo weekend della sagra del Pistacchio di Bronte, secondo invece per l'Ottobrata zafferanese. Settimana d'esordio invece per l'edizione 2025 delle ‘Vie dei Tesori’ ed anche per l'Etna Wine Forum e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: cosa - fare

Noa Lang al Napoli, cosa fare al Fantacalcio: quanto spendere all’asta

La prima vacanza con lui, che delusione! Cosa fare se si dimostra diverso (e noioso)

Eventi a Napoli, cosa fare nel weekend da venerdì 25 a domenica 27 luglio 2025

Assolutamente da non perdere il profilo di Francesca Albanese che Fabrizio Roncone ha scritto oggi sul Corriere della Sera (p. 9). Praticamente una master class che permette di capire benissimo che cosa sia oggi il Corsera, nonché un certo modo di fare gior - X Vai su X

? Cosa fare a Guiglia e frazioni questo fine settimana Il nostro territorio accogliente vi attende con tante interessanti proposte! Vi invitiamo a seguire i nostri canali social per rimanere sempre aggiornati: ? Instagram: Comune di Guiglia https://goo.su/ - facebook.com Vai su Facebook

Eventi Catania, cosa fare nel weekend: tra musica, scienza e tradizione - Eventi Catania: un weekend tra il Marranzano World Fest, il KinEst Fest e l’Ottobrata Zafferanese, tra musica, cinema, cultura e sapori autunnali della città ... Come scrive catania.liveuniversity.it

Eventi Catania, cosa fare nel weekend: conferenze, festival e spettacoli da non perdere - Eventi Catania: Dal Festival Etneo del Porcino all’Ursino Buskers, tutte le iniziative gratuite e aperte al pubblico ... Riporta catania.liveuniversity.it