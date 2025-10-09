Cosa diceva Garofano nel 2017 sulle unghie di Chiara Poggi | la consulenza è costata a Sempio 6mila euro

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex generale del Ris Luciano Garofano non è più consulente di Andrea Sempio, ma gli avvocati possono contare sulla sua consulenza del 2017 sulle unghie di Chiara Poggi. Oggi Garofano è tornato a parlare del suo lavoro di 8 anni fa precisando che era stato pagato da Sempio 6mila euro e che nulla c'entra con quanto emerso finora nell'inchiesta della Procura di Brescia che vede indagato per corruzione Mario Venditti, ovvero il pm che allora archiviò le accuse su Sempio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cosa - diceva

Perla Vatiero sul percorso a Temptation Island con Mirko Brunetti: “Niente di finto, nessuno ci diceva cosa fare”

La clamorosa giravolta di Conte sui dazi: ecco cosa diceva nel 2019

Giuseppe Conte smascherato da FdI: dazi, cosa diceva nel 2019

cosa diceva garofano 2017Cosa diceva Garofano nel 2017 sulle unghie di Chiara Poggi: la consulenza è costata a Sempio 6mila euro - L'ex generale del Ris Luciano Garofano non è più consulente di Andrea Sempio, ma gli avvocati possono contare sulla sua consulenza del 2017 sulle unghie ... Si legge su fanpage.it

cosa diceva garofano 2017Garlasco, ecco perché Luciano Garofano ha rinunciato all'incarico come consulente di Andrea Sempio - La notizia è arrivata con un comunicato stampa ufficiale lo scorso 30 settembre: Luciano Garofano ha deciso di rinunciare al ruolo di consulente tecnico della difesa di Sempio, amico di lunga data del ... tag24.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cosa Diceva Garofano 2017