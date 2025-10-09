Cosa diceva Garofano nel 2017 sulle unghie di Chiara Poggi | la consulenza è costata a Sempio 6mila euro

L'ex generale del Ris Luciano Garofano non è più consulente di Andrea Sempio, ma gli avvocati possono contare sulla sua consulenza del 2017 sulle unghie di Chiara Poggi. Oggi Garofano è tornato a parlare del suo lavoro di 8 anni fa precisando che era stato pagato da Sempio 6mila euro e che nulla c'entra con quanto emerso finora nell'inchiesta della Procura di Brescia che vede indagato per corruzione Mario Venditti, ovvero il pm che allora archiviò le accuse su Sempio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Garlasco, ecco perché Luciano Garofano ha rinunciato all'incarico come consulente di Andrea Sempio - La notizia è arrivata con un comunicato stampa ufficiale lo scorso 30 settembre: Luciano Garofano ha deciso di rinunciare al ruolo di consulente tecnico della difesa di Sempio, amico di lunga data del ... tag24.it scrive