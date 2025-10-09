Cosa dice il biglietto consegnato da Rubio a Trump prima dell'annuncio sull'intesa tra Israele e Hamas

Prima dell'annuncio di un primo accordo tra Israele e Hamas il presidente statunitense è stato raggiunto durante una riunione alla Casa Bianca dal segretario di Stato Marco Rubio che gli ha consegnato un biglietto. "Abbiamo bisogno che approvi un post sul social Truth appena possibile, in modo da poter annunciare l'accordo per primo", si legge. 🔗 Leggi su Fanpage.it