Cosa c’è scritto Garlasco il contenuto del bigliettino sequestrato a casa Sempio

È un foglietto apparentemente insignificante, poche righe appuntate a penna, ma che oggi si trova al centro di una delle inchieste più delicate degli ultimi mesi. Le parole “Venditti Gip Archivia x 20.30. € euro” sono la prima riga di un biglietto rinvenuto a maggio nella casa dei genitori di Andrea Sempio, durante una perquisizione disposta nell’ambito delle indagini sul caso Garlasco. Quel foglietto, oggi sotto la lente della procura di Brescia, è diventato un potenziale tassello nell’inchiesta per corruzione in atto giudiziario che coinvolge l’ex pm Mario Venditti, già protagonista del procedimento che ruota attorno alla morte di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it