Cosa c' è dietro la mail del Sistema NazionaIe deIIe Infrazioni StradaIi e perché devi stare attento

Una delle forme di raggiro più diffuse e remunerative al momento è senza ombra di dubbio quella delle false multe: con lo spauracchio di una sanzione da pagare, il cui ammontare aumenta nel caso in cui non si provveda a versare quanto dovuto entro le successive 4872 ore, i malviventi hanno lo strumento giusto per spingere gli automobilisti meno ferrati sul tema truffe ad aprire il portafoglio per mettersi in regola il prima possibile. In queste ultime settimane si è diffusa una nuova truffa online. Alle vittime viene recapitata una mail che sfrutta l'immagine del Sistema NazionaIe deIIe Infrazioni StradaIi per ingannare le persone e indurle a cadere nel tranello. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

