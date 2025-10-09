Cosa aspettarci dall’accordo su Gaza l'esperto | C’è apertura ma adesso occhi puntati su Russia Cina e Iran

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'intervista di Fanpage.it all'esperto di Medio Oriente Pejman Abdolmohammadi, visiting professor dell'Università di Berkeley e professore presso l’Università di Trento: "Il piano Trump per Gaza? Una vittoria per gli Stati Uniti. Per la popolazione paleestinese c'è tutto un futuro da costruire in un sistema autonomo e indipendente. Ma ora occhi puntati su Russia, Cina e Iran". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cosa - aspettarci

Kolo Muani Juve, la Gazzetta avvisa: da oggi ogni giorno può essere quello buono per la fumata bianca! Cosa dobbiamo aspettarci

Terremoto in Kamchatka, è il sesto più forte mai registrato. Cosa possiamo aspettarci ora

Ecco cosa possiamo aspettarci da Exynos 2600, la CPU di Samsung Galaxy S26

Scioperi per Gaza, stop il 19 e 22 settembre. Orari e cosa sapere - Cgil ha proclamato per venerdì 19 settembre uno sciopero di 4 ore nell'ambito della giornata di mobilitazione indetta dalla Cgil per fermare il massacro a Gaza. Si legge su tg24.sky.it

Sciopero per Gaza, stop oggi e il 22 settembre: cosa si ferma, orari e cosa sapere - Una fetta d’Italia si unisce nella solidarietà con il popolo di Gaza con due due giornate di sciopero nazionale. corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cosa Aspettarci Dall8217accordo Gaza