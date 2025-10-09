Arezzo, 9 ottobre 2025 – Prosegue il restyling del sistema elettrico di Cortona con gli investimenti di E-Distribuzione e fondi PNRR: la società del Gruppo Enel, che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, dopo aver concluso il piano di potenziamento con i progetti “Resilienza” ed “E-Grids”, sta infatti portando avanti una serie di ulteriori interventi per ottimizzare il servizio e contribuire alla digitalizzazione del sistema elettrico. In particolare, a Cortona, a valle degli importanti interventi in centro città, sono in corso operazioni per la digitalizzazione e l'automatizzazione del sistema elettrico in molte frazioni del territorio comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cortona, prosegue il restyling del sistema elettrico