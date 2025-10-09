Arezzo, 9 ottobre 2025 – Dopo la conclusione della mostra dedicata ai laudari e con l’apertura della mostra documentaria sugli 800 anni del Monastero di Santa Chiara, entrano nel vivo le celebrazioni che porteranno al 2026, «Anno Francescano». La mostra «Cantare il Medioevo, la lauda a Cortona fra devozione e identità civica» ha avuto numerosi visitatori ed è stata caratterizzata da un convegno e alcuni momenti di approfondimento. L’Amministrazione comunale, insieme alla comunità francescana, alle realtà culturali del territorio, all’Accademia Etrusca e grazie anche alla collaborazione di Rita Adreani, ha ideato il progetto «Cortona Città Francescana». 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cortona Città Francescana. Presentato il programma degli eventi